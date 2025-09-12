Ind vs Pak: ಪಾಕ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಈ 11 ಜನರೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ?

India vs Pakistan: ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಸುಲಭ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಸಂಡೇ ಭರ್ಜರಿ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾರತ ತಂಡವು 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು, 3 ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು 3 ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಣಕ್ಕೆ?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಅದೇ ತಂಡವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಆಡಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಭಾರತ vs ಯುಎಇ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ ಸೋನಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಡುವ XI ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಜಯ್ ಜಡೇಜಾ, "ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 8 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಬಾರದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಬೇಕಾಗಿರುವ ತಂಡ ಕೂಡ ಅದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಅದೇ ತಂಡವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗುವುದು.
ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡುವ ಸಂಭ್ಯಾವ ಆಟಗಾರರು
ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ ಅದೇ ತಂಡವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರ ಬಳಕ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತದೆ.
ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್)
ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳು: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್
ಬೌಲರ್ಗಳು: ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ
