  • ಭಾರತ vs ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ T20 ಮ್ಯಾಚ್‌.. ಯಾವ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್‌ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು?

ಭಾರತ vs ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ T20 ಮ್ಯಾಚ್‌.. ಯಾವ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್‌ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು?

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಈ ಸರಣಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಸರಣಿ ನಡೆಯುವುದು ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್‌ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 8, 2025, 01:00 PM IST
  • ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯುವುದು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ
  • ಈ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು
  • ಈ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಂಜೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿವೆ..?

ಭಾರತ vs ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೊದಲ T20 ಮ್ಯಾಚ್‌.. ಯಾವ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್‌ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು?
Pic credit: Doordarshan Sports

ಟೆಸ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯ ನಡೆಯುವ ಈ ಸರಣಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಿಗೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಈ ಸರಣಿಯು ಆರಂಭವಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ?. ಯಾವ ಚಾಲನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್‌ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಯಾವ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ವೈಟ್‌ವಾಶ್‌ ಆಗಿದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನ 2-1 ರಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟಿದೆ. 

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ, ಅತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಐಡೆನ್‌ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್‌ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 9 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಟಿ20 ಸರಣಿಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಡಿಶಾದ ಕಟಕ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು 6:30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್‌ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದ ಜೈಸ್ವಾಲ್‌ ಕೈಯಿಂದ ಕೇಕ್‌ ತಿನ್ನದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ.. ಕೊಹ್ಲಿ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ, ಯಾಕೆ?

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್‌ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಹುದು. ಲೈವ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್‌ ಅನ್ನು ಜಿಯೋ ಹಾಟ್‌ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನೋಡಬಹುದು.  

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಿ20 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್), ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಕುಲ್‌ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗುಡ್‌ ಬೈ ಹೇಳಿ ಪ್ಲೈಟ್‌ ಏರಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ.. ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಯಾವಾಗ?

