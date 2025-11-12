ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಪೈಪೋಟಿ! ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಔಟ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿದೆ ಅವಕಾಶ..

IND vs SA 1st Test: ನವೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಂಡದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬಹುತೇಕ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಆರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಳ ಮತ್ತು ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಯಾವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ
1. ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್: ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಅನಧಿಕೃತ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನು (132*, 127*) ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಹಿಂದಿನ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಕೊನೆಯ ಎಂಟು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕ ಸೇರಿವೆ.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿರುವುದರಿಂದ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಜುರೆಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಆಡುವ ಬದಲು 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸುಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿಗಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.
2. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ: ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಒಬ್ಬ ಪೇಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಲ್-ರೌಂಡರ್. ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೀಮರ್ (ಮೂರನೇ ಸೀಮರ್) ಆಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಪಿಚ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ ಬೌಲಿಂಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೌಶಲ್ಯವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಜುರೆಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಭಾವಿಸಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಜುರೆಲ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಅವರಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತಿದೆ.
3. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್: ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಥಿರ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲರ್. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂಡವು ಸ್ಪಿನ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಡೇಜಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ರಂತಹ ವಿಶೇಷ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ (ಜಡೇಜಾ) ಗೆ (ಜಡೇಜಾ) ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜುರೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು.
ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪಾರ್ಥಿವ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಂತಹ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವಂತೆ, ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ತಂಡದ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ, ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಟ್ಟು 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಅಪ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಲ ತುಂಬಲಿದೆ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂರನೇ ಸೀಮರ್/ಆಲ್-ರೌಂಡರ್ ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಜುರೆಲ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಇದು ಅಸಂಭವವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ.
ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಜುರೆಲ್ 6ನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಜ್ಞ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿ ಆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಟಾಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಸಾಂಭವ್ಯ ಪಟ್ಟಿ...
ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ರಿಷಭ್ ಪಂತ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (WK)/ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್/ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ.