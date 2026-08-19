/Ind vs Sl; ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸುತಾರ್‌ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್.. 10 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರೂ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ!

Manav Sutar was not awarded the Man of the Match award: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿದ್ದ 372 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು 206 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸೋತು ಮುಖಭಂಗವಾಯಿತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಕಾರಣರಾದರು. ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ 10 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು 2 ವಿಕೆಟ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 5 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ತಮ್ಮ ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುತಾರ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ 10 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ, ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಫುಲ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಬೌಲರ್ನ ಆಟವನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಊಟದ ನಂತರ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವು 199 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿತು. ಇಡೀ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಯಿತು.
76ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಕೇವಲ 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸೋನಲ್ ದಿನುಷಾ (Sonal Dinusha), ಪ್ರಭಾತ್ ಜಯಸೂರ್ಯ (Prabath Jayasuriya) ಮತ್ತು ಲಹಿರು ಕುಮಾರ (Lahiru Kumara) ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವೂ 9 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 199 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೇಶರ ನುವಂತ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಮಾನವ್ ಸುತಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 462 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ 167 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು 44 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದರು.
ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಓಪನರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಔಟಾದ ನಂತರ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ ಕಚ್ಚಿ ನಿಂತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಡೆತ್ತಿದರು. ಈ ಪ್ರಬಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.