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  • /Ind vs Sl; ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸುತಾರ್‌ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್.. 10 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರೂ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ!

Ind vs Sl; ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸುತಾರ್‌ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್.. 10 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರೂ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ!

ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು 2 ವಿಕೆಟ್‌, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 19, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:03 PM IST
Ind vs Sl; ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸುತಾರ್‌ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್.. 10 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರೂ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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