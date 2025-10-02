English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

IND vs WI 1st Test: ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ: ವಿಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ

ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ 121/2 ಆಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 41 ರನ್‌ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (53*) ಮತ್ತು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (18*) ಅಜೇ

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 2, 2025, 08:23 PM IST
    • ಭಾರತ-ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ದಿನ
    • ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡ 162 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್
    • ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತ

IND vs WI 1st Test: ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮೆರೆದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ: ವಿಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ

ಭಾರತ-ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೊದಲು, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವನ್ನು 162 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ವಿಂಡೀಸ್‌ ಭರವಸೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ದಿನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ 121/2 ಆಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 41 ರನ್‌ಗಳ ಹಿನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (53*) ಮತ್ತು ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (18*) ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕುತ್ತಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ರೂ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಪಾಂಡ್ಯನನ್ನೇ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಪಾಕ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹಿಡಿತವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ 162 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ನೀಡಿದರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 68 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಜೇಡನ್ ಸೀಲ್ಸ್ 54 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು, ಆದರೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರು.

ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಸ್ಟಂಪ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಇವರ ಜೊತೆ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಾಹುಲ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ 114 ಎಸೆತಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ 18 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ 31 ರನ್‌ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಮನಾರ್ಹ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಭಾರತ ಗಣನೀಯ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಾಯಕ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಅನ್ನು 162 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಮಾಡಿತು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ 32, ಶೈ ಹೋಪ್ 26 ಮತ್ತು ನಾಯಕ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಕುಲ್ದೀಪ್‌ ಮೋಡಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್‌... ಅಂದು ಬಾಬರ್‌ನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ್ದ ಎಸೆತ ಇಂದು ವಿಂಡೀಸ್‌ ಆಟಗಾರನಿಗೂ ಮುಳ್ಳಾಯ್ತು!! ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅರ್ಥಾಗುತ್ತೆ

ಸಿರಾಜ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬುಮ್ರಾಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು, 14 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬುಮ್ರಾ 14 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 42 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ 6.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 25 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಪ್ರವಾಸಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

 

