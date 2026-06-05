Triangular Series, all eyes on Vaibhav Suryavanshi: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಸದ್ಯ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 15 ವರ್ಷದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಈಗ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನೆಂಬುದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಈ ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಸೇರಿ 7 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಎ ವರ್ಗದ ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯು ಮುಂಬರುವ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಅಮೋಘವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನ ಯುವ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಭಾರತ ಎ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಾಗ್ ಬದಲಿಗೆ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನು ಉಪನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಾರ ಏಕದಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಡಂಬುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸರಣಿಯ ನಂತರ, ಭಾರತ ಎ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ನಡುವಿನ ಎರಡು ದಿನಗಳ ರೆಡ್-ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಗಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ತಂಡವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ.
ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಜೂನ್ 9 ರಂದು ಭಾರತ ಎ- ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ
ಜೂನ್ 11 ರಂದು ಭಾರತ ಎ- ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ
ಜೂನ್ 13 ರಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ- ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ
ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಭಾರತ ಎ- ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ
ಜೂನ್ 17 ರಂದು ಭಾರತ ಎ- ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ
ಜೂನ್ 19 ರಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಎ- ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ
ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಜೂನ್ 21
ಭಾರತ- ಎ ತಂಡ
ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ, ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್, ಆಯುಷ್ ಬದೋನಿ, ನಿಶಾಂತ್ ಸಿಂಧು, ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್, ಸೂರ್ಯಾಂಶು ಶೆಡ್ಜೆ, ವಿಪ್ರಜ್ ನಿಗಮ್, ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್, ಕುಮಾರ್ ಕುಶಾಗ್ರಾ, ಯಶ್ ಠಾಕೂರ್, ಯುಧ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್.