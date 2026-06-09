India A team scores thrilling win: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಎ ತಂಡವು ರೋಚಕವಾದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ಗಳು ಅಂದರೆ 49ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉರುಳಿದ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತದ ಎ ತಂಡವು ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಓಪನರ್ಸ್ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದರಿಂದ ರನ್ಗಳ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಬಿತ್ತು. ಆದರೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರನ್ಗಳ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ.
ದಂಬುಲ್ಲಾದ ರಂಗಿರಿ ದಂಬುಲ್ಲಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಓಪನರ್ಗಳಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 14, ಪ್ರಭಾಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ 2 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆದರು. ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ 32 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಂಚ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರು ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. ರುತುರಾಜ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು.
ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದರು. ರುತುರಾಜ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರು 97 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 60 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ 278 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ 776 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಅವರು 14 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾದರು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಡೆದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರು.
278 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎ ತಂಡವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 93 ರನ್ಗಳ ಪಾರ್ಟನರ್ಶಿಪ್ ಪಡೆಯಿತು. ಓಪನರ್ಗಳಾದ ನಿರೋಶನ್ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ 47 ಮತ್ತು ಅವಿಷ್ಕಾ ಫರ್ನಾಂಡೋ 45 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಫರ್ನಾಂಡೋ ಬಂದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಆದರೆ ಇವರ ನಂತರ ಬಂದ ಸದೀರ ಸಮರವಿಕ್ರಮ ಅಮೋಘವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಹನ್ ಅರಚ್ಚಿಗೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಯವನ್ನುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಹನ್ ಅರಚ್ಚಿಗೆ ಅವರು 72 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 6 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಮೇತ 74 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಆಡುವಾಗ ಅನ್ಶುಲ್ ಕಾಂಬೋಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ವಿಕೆಟ್ ಹೋಗಿದ್ದೇ ತಡ ಗೆಲುವು ಭಾರತದ ಕಡೆ ವಾಲಿತು. ಭಾರತದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಗೆಲುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ 49ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರನ್-ಔಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು 8 ರನ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.