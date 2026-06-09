Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /49ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿದ ಧೀರ.. ಕೇವಲ 8 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು!

49ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿದ ಧೀರ.. ಕೇವಲ 8 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು!

ನಾಯಕ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದರು. ರುತುರಾಜ್‌ಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಅವರು 97 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಮೇತ 60 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು.

Written ByBhimappa
Published: Jun 09, 2026, 07:50 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 07:50 PM IST
49ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿದ ಧೀರ.. ಕೇವಲ 8 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಆರೋಪಿಗಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿತಾ ಖಾಕಿ! ವೆನ್ನೆಲಾ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋದು ಯಾವಾಗ.? 
Bengaluru3 min ago
2
Fatty Liver12 min ago
3
India A vs Sri Lanka A match12 min ago
4
Kalsarp Yog37 min ago
5
PMMVY scheme50 min ago