India A Women win ACC Womens Asia Cup Rising Stars: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 46 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ (ACC Womens Asia Cup Rising Stars 2026)ಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ತೇಜಲ್ ಹಸಬ್ನಿಸ್ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರೇಮ ರಾವತ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ನ ಟೆರ್ತೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂದಿನಿ ಕಷ್ಯಪ್ ಹಾಗೂ ವೃಂದಾ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. 33 ರನ್ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ರನ್ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 44 ರನ್ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್ ತೇಜಲ್ ಹಸಬ್ನಿಸ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ಅವರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರನ್ಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದವು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಅವರು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, 3 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 36 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ತೇಜಲ್ ಹಸಬ್ನಿಸ್ ಕೇವಲ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ನಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 135 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಎ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು, ಭಾರತೀಯ ಯುವತಿಯರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಆಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು 10 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟದೇ ವಿಕೆಟ್ ಒಪಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಶಮಿಮಾ 20, ಸರ್ಮಿನಾ 18, ಸಾದಿಯಾ ಅಖ್ತರ್ 10, ನಾಯಕಿ ಫಹಿಮಾ 14 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 88 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 46 ರನ್ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರತದ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೋತಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಈ ಸಲನೂ ಸೋತು ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.
