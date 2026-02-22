English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಸತತ 2ನೇ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ.. ಎರಡು ಸಲನೂ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ, ಕೇವಲ 88 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌!

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ಸಲ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 22, 2026, 06:40 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ತೇಜಲ್‌ ಹಸಬ್ನಿಸ್‌
  • ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ರಾಧಾ ಯಾದವ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ತಂಡ
  • ಓಪನರ್‌ ನಂದಿನಿ ಕಷ್ಯಪ್‌ ಹಾಗೂ ವೃಂದಾ ಬೇಗನೇ ಔಟ್‌ ಆಗಿದ್ರು

ಕೃಪೆ; RCB

India A Women win ACC Womens Asia Cup Rising Stars: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 46 ರನ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಧಾ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ರೈಸಿಂಗ್‌ ಸ್ಟಾರ್ಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿ (ACC Womens Asia Cup Rising Stars 2026)ಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ತೇಜಲ್‌ ಹಸಬ್ನಿಸ್‌ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರೇಮ ರಾವತ್‌ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.   

ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್‌ನ ಟೆರ್ತೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್‌ ಅವರು ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದರಂತೆ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂದಿನಿ ಕಷ್ಯಪ್‌ ಹಾಗೂ ವೃಂದಾ ಬೇಗನೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. 33 ರನ್‌ಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ರನ್‌ ಗಳಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 44 ರನ್‌ಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. 

ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ತೇಜಲ್‌ ಹಸಬ್ನಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಯಾದವ್‌ ಅವರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರನ್‌ಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಬಂದವು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ರಾಧಾ ಅವರು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್‌, 3 ಬೌಂಡರಿಗಳಿಂದ 36 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರೆ, ತೇಜಲ್‌ ಹಸಬ್ನಿಸ್‌ ಕೇವಲ 34 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 3 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 2 ಸಿಕ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 135 ರನ್‌ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಫೈನಲ್‌ ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಕಾಲು ಕೆದರಿ ನಿಂತ ಆಫ್ರಿಕಾ.. ಆದ್ರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪಡೆ..

ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಬೆನ್ನು ಬಿದ್ದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಎ ತಂಡದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು, ಭಾರತೀಯ ಯುವತಿಯರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮುಂದೆ ಆಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಟ್ಟರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಆರು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು 10 ರನ್‌ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟದೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪಿಸಿದರು. ಉಳಿದಂತೆ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಶಮಿಮಾ 20, ಸರ್ಮಿನಾ 18, ಸಾದಿಯಾ ಅಖ್ತರ್‌ 10, ನಾಯಕಿ ಫಹಿಮಾ 14 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 88 ರನ್‌ಗೆ ಆಲೌಟ್‌ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 46 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ, ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರತದ ಎ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಸೋತಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಈ ಸಲನೂ ಸೋತು ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ‌, ನಟಾಸಾ.. ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಆದ್ರೂ ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ರೂ..

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

