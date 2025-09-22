Asia Cup 2025: ಭಾನುವಾರ ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ರ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ 7 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಇನ್ನೂ 25 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ 12 ನೇ ಗೆಲುವು ಇದು.
ಈ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಭಾರತ (2 ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು +0.689 ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್) ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೂಪರ್-4 ಹಂತದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ (2 ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು +0.121 ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್) ಶನಿವಾರ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲು ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ:
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಫೈನಲ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು, ಭಾರತವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎರಡನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರು ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಶೂನ್ಯ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಲಾ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ, ಫೈನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆಟ್ ರನ್ ರೇಟ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಸ್ಪರ ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ 15 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ 4 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ 4 ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು 2022 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್, 2024 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್, 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14) ಮತ್ತು 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಸೂಪರ್-4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21) ಆಡಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿದೆ.
