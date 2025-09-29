English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಬಾಡಿ ಹೋಯ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಖ.. ಕಪ್‌ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌

Asia Cup 2025: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ವಿಜೇತ ಭಾರತ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Sep 29, 2025, 08:47 AM IST
  • ವಿಜೇತ ತಂಡ ಭಾರತ ತಂಡವು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು.
  • ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಾಟಕೀಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
  • ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಬಾಡಿ ಹೋಯ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಖ.. ಕಪ್‌ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌

Asia Cup 2025: 2025 ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ವಿಜೇತ ತಂಡ ಭಾರತ ತಂಡವು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (ಎಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಅಂತಿಮ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರು. ಇದು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಾಟಕೀಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರ ಕೈಯಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂತಿಮ ಸಮಾರಂಭವು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪಂದ್ಯದ ನಂತರದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮವೇ ವಿಭಿನ್ನ.. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ರಿಯಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌

ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಆತಿಥೇಯ ಸೈಮನ್ ಡೌಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಸೈಮನ್ ಡೌಲ್ ಅಂತಿಮ ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮಾತನಾಡದೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಾರಂಭ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ? ಅದನ್ನು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್‌ಗೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಅದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಅಂತಿಮ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರ, ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಂತಿಮ ಸಮಾರಂಭದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಂತೆ ನಟಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇದರ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲದೆಯೇ, ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇದ್ದಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯಿತು ಎದೆಯ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕೋಟಿ ಭಾವನೆಗಳು.. ಕೋಚ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಆನಂದದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ್ರೂ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಕೈಕುಲುಕಲೂ ಇಲ್ಲ, ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಾಗಿ ಭಾರತ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನೀರು ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

 

 

