39 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮತ್ತು 14 ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಭಾರತದವನೇ ಈ ದಾಂಡಿಗ

Mohit Ahlawat triple century: ದೆಹಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾವಿ ಇಲೆವೆನ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ 72 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 300 ರನ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ದೆಹಲಿ ಪರ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 1, 2025, 04:16 PM IST
    • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರು ಆಗಬಹುದು
    • ಟಿ 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
    • ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಎಂಬಾತ ತ್ರಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ

39 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮತ್ತು 14 ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಭಾರತದವನೇ ಈ ದಾಂಡಿಗ
Mohit Ahlawat triple century: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರು ಆಗಬಹುದು. ಅಂತಹದ್ದರಲ್ಲಿ ಟಿ 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ 20-20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಯಾರೆಂದು ನಿಮೆಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

7 ಫೆಬ್ರವರಿ 2017 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಎಂಬಾತ ತ್ರಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮೂಲಕವೇ ರಕ್ತಕಣ್ಣೀರು ತರಿಸಿದ್ದರು. 39 ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಮತ್ತು 14 ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತ್ರಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ? ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

7 ಫೆಬ್ರವರಿ 2017 ರಂದು, ಮಾವಿ ಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ XI ನಡುವೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಾಯಿತು. ದೆಹಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾವಿ ಇಲೆವೆನ್ ಪರ ಆಡುವಾಗ 72 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 300 ರನ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ದೆಹಲಿ ಪರ ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 39 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 14 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದರು. 21 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಟಿ 20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೆಂಚುರಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ 234 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಾವಿ ಇಲೆವೆನ್ ಪರವಾಗಿ ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಓಪನಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. 

ದೆಹಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹಿತ್ ಅವರ ತಂದೆ ಪವನ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತೊರೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಪಳಗಿದ ಪ್ರತಿಭೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಗೌತಮ್ ಗಂಭಿರ್ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಸಹ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಈಗ 29 ವರ್ಷ. ಸದ್ಯ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ? ಹೊರಬಿತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ..

ಮೊಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ 14 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 386 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಅರ್ಧ -ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 31 ಲಿಸ್ಟ್‌-ಎ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ 836 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಸ್ಟ್-ಎ ಯಲ್ಲಿ 5 ಅರ್ಧ ಶತಕವೂ ಸೇರಿದೆ. . ಒಡಿಶಾ ವಿರುದ್ಧದ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಿತ್ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಅವರು ಜನವರಿ 30, 2025 ರಂದು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

t20 cricket triple centuryMohit AhlavatMohit Ahlawat triple century

