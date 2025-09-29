9ನೇ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದ ಭಾರತ.. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಈ ಇಬ್ಬರದ್ದೇ!

asia cup 2025 final match: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ರೋಮಾಂಚಕ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ (4/30) ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಹೋರಾಟದ ಅರ್ಧಶತಕ (69 ನಾಟ್ ಔಟ್) ಗಳಿಂದಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜಯಗಳಿಸಿತು ಮತ್ತು 9 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಇದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಹ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರಾದ ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ 38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 57 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಫರ್ಹಾನ್ ಮತ್ತು ಫಖರ್ 84 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಫಖರ್ ಜಮಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 100 ದಾಟಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿಯಿಟ್ಟ ಐಸಿಸಿ!! "6-0" ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಭಾರೀ ದಂಡ... ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಷೇಧ!?
ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. 13 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಸೈಮ್ ಅಯೂಬ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 113 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಐದು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು, ಕೇವಲ 146 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿಯಿತು. 17 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕುಲದೀಪ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಬುಮ್ರಾ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ 4 ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು, ಆರಂಭಿಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭ ಜಯಗಳಿಸಲು ಕಾರಣರಾದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಎರಡನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಔಟಾದರು, ಆದರೆ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಉಪನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತೆ ವಿಫಲರಾದರು. ತಂಡವು ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು, ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳು ಮುಗಿದವು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಮತ್ತು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದರು, ತಂಡವನ್ನು ಮರಳಿ ಕರೆತಂದರು, 57 ರನ್ಗಳ ಅದ್ಭುತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಔಟಾದ ನಂತರ, ಶಿವಂ ದುಬೆ ತಿಲಕ್ಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಬಂದು ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಕೇವಲ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 60 ರನ್ಗಳ ತ್ವರಿತ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ತಿಲಕ್ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಯಂತೆ ನಿಂತರು. 19 ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ದುಬೆ ಔಟಾದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ಆರು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ರನ್ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು. ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ, ತಿಲಕ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು, ಇದನ್ನು ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.