ʻಅಂಧʼಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವನಿತೆಯರು.. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದು ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ ಭಾರತ!

Blind T20 World Cup: ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವನಿತೆಯರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Nov 24, 2025, 09:00 AM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಅಂಧರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಅಂಧರ ಟಿ20 ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
  • ಕೇವಲ 12 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 117 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿತು.
  • ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಂಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಈ ಗೆಲುವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ʻಅಂಧʼಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ವನಿತೆಯರು.. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದು ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ ಭಾರತ!

T20 World Cup 2025: ಭಾರತೀಯ ಅಂಧರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಅಂಧರ ಟಿ20 ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಭಾನುವಾರ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್‌ಎ ಮುಂತಾದ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಭಾರತ
ನೇಪಾಳವನ್ನು 114 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿತು. ನಂತರ, ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಕೇವಲ 12 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 117 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತದ ಪರ ಫುಲಾ ಸರೇನ್ (27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್‌ಗಳು) ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ನೇಪಾಳ ಪರ ಸರಿತಾ ಘಿಮಿರೆ (38 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 35 ರನ್‌ಗಳು) ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದವು. ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಥಳವಾದ ಪಿ. ಸರವಣಮುತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖುಷಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ದುರಂತ.. ಮದುವೆ ಸಂಭ್ರಮದ ವೇಳೆ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟಗಾರ್ತಿಯ ತಂದೆಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತ!

ಬ್ಲೈಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಒಳಗೆ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಳಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಟಗಾರರು ಚೆಂಡನ್ನು ಉರುಳಿಸುವಾಗ ಅದು ಮಾಡುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಚೆಂಡನ್ನು ತೋಳಿನ ಕೆಳಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕು. ಬೌಲರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೊದಲು, ಅವನು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವಾಗ ಜೋರಾಗಿ "ಪ್ಲೇ" ಎಂದು ಕೂಗಬೇಕು.

ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ 11 ಆಟಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ವರು ಆಟಗಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂಧರಾಗಿರಬೇಕು (ಬಿ1 ವರ್ಗ). ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಆಟದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಬಿ1 ವರ್ಗದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ (ಡಬಲ್) ಎಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲು ಒಮ್ಮೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಅಂಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಈ ಗೆಲುವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡಿಗ KL ರಾಹುಲ್‌ಗೆ‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ.. ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ODI ಸರಣಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಆಯ್ಕೆ ‌

 

 

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

