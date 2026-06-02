Team India Schedule 2026 to 2027: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಹಂಗಾಮ ಮುಗಿದಾಯಿತು. ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಸಿಬಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸರಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2026 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027 ರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ, ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ, ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ, ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಫೈನಲ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಇವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮುಗಿದ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್ 6 ರಿಂದ ಜೂನ್ 20ರವರೆಗೆ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಅವರು ಜೂನ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು T20 ಸರಣಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಆರಂಭ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ 19ರವರೆಗೆ ಐದು ಟಿ20ಐ ಮತ್ತು ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಭಾರತ ತಂಡ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಟಿ20ಐಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಿಂಗಳು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ 13 ರವರೆಗೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ, ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೊಂದು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ತಂಡ ಸೆ.19 ರಿಂದ ಅ.4 ರವರೆಗೆ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಟಿ20 ತಂಡ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಿವೀಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, 2 ಟೆಸ್ಟ್, 3 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 5 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ದೀರ್ಘ ಸರಣಿಯು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಿಜವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್-ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಜನವರಿ 3 ರಿಂದ 7 ರವರೆಗೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ.
ಇವೆಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಡೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತು ಉಸಿರು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ನೋಡಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸರಣಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು 2027ರ ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಬಾರ್ಡರ್-ಗವಾಸ್ಕರ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವೆ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸೋತಿರುವ ಸೇಡನ್ನು ಭಾರತ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಸರಣಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (WTC) ಫೈನಲ್ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ನಮೀಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.