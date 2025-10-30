English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • WWC 2025 Semi Final: ಜೆಮಿಮಾ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಆಸೀಸ್‌ ಉಡೀಸ್‌... 7 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು: ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ

WWC 2025 Semi Final: ಜೆಮಿಮಾ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಆಸೀಸ್‌ ಉಡೀಸ್‌... 7 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು: ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ

IND W vs AUS: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಕಾಂಗರೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಆದರೆ ಫೋಬೆ ಲಿಚ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 93 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 119 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 30, 2025, 11:11 PM IST
    • 2025 ರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌
    • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಭಾರತ
    • ODI ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಚೇಸ್

WWC 2025 Semi Final: ಜೆಮಿಮಾ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಆಸೀಸ್‌ ಉಡೀಸ್‌... 7 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು: ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ

IND W vs AUS WWC 2025 Semi Final: 2025 ರ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಮಹಿಳಾ ODI ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗರ್ವಭಂಗ ಮಾಡಿತು. ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ತಂಡ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗರೂಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಾದ್ಯಂತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಅಜೇಯ ಸರಣಿ ಈ ಮೂಲಕ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಅಲಿಸಾ ಹೀಲಿ ಕಾಂಗರೂಗಳ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಆದರೆ ಫೋಬೆ ಲಿಚ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅವರು 93 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ಬೌಂಡರಿಗಳು ಮತ್ತು 3 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 119 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಎಲಿಸ್ ಪೆರ್ರಿ ಮತ್ತು ಆಶ್ಲೀ ಗಾರ್ಡ್ನರ್ ಕೂಡ ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು, ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು 338 ಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು, ಈ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ODI ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಚೇಸ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಎಡವಿತು. ಮೊದಲು, ಶೆಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ 10 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪತನವಾಯಿತು, ನಂತರ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಅವರ 24 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಗುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಜೆಮಿಮಾ ರೋಡ್ರಿಗಸ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಗೆಲುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು, 167 ರನ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ಜೆಮಿಮಾ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗರೂಗಳು ಒದ್ದಾಟ: 
ಏಳು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ 338 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಗೆಲುವು ಭಾರತ ಪರ ಬರೆದಿತ್ತು. ಜೆಮಿಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 14 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯ 127 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಕೂಡ 88 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ರನೌಟ್‌, ಕ್ಯಾಚ್‌ ಔಟ್‌ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ... ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಒಟ್ಟು 11 ರೀತಿಯ ಔಟ್‌ಗಳು! ಯಾವ್ಯಾವು ಗೊತ್ತೇ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್‌ ಪಡೆ ಕಮಾಲ್‌

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

