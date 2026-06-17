ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಳೆ ಹರಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 400 ರನ್ಗಳ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ತರ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ.
ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 400 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ತಂಡಕ್ಕಾದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನ್ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಒಟ್ಟು 402 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೇರಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8ನೇ ಬಾರಿಗೆ 400 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ, ಈ ಹಿಂದೆ 8 ಬಾರಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜಾಗತಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರರು ಸ್ಪೋಟಕ ಆರಂಭ ಒದಗಿಸಿದರು. ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೇವಲ 154 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡದ ಪರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರರ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಕ 125 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾಟಕೀಯ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಕೇವಲ 82 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ವಿಕೆಟ್ ಬಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಆರಂಭಿಕರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಬಲವಾದ ರನ್ ರೇಟ್ನಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸುಲಭವಾಗಿ 400 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಪದೇ ಪದೇ 400 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಾತ್ರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ 400 ರನ್ಗಳ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.