India has never beaten New Zealand: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಭಾನುವಾರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಫೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಕಪ್ಗಾಗಿ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಆದರೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಕಿವೀಸ್ ಎದುರಾದಾಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. 2007, 2016 ಮತ್ತು 2021 ಈ ಮೂರರ ಆವತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವೇ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯವೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಹೀಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಾಖಲೆಯ ಜಯಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಮೆಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ತಂಡವೇ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಟೀಮ್ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
2007ರಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕೇವಲ 10 ರನ್ಗಳಿಂದ ಕಿವೀಸ್ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2016ರಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 47 ರನ್ಗಳಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. 2021ರಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು.
ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಥೆ ಇದು ಆದ್ರೆ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಹೆಚ್ಚು ಜಯ ಕಂಡಿದೆ.
ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು- 30
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು- 18
ಕಿವೀಸ್ ವಿಜಯ- 11
ಫಲಿತಾಂಶ ಇಲ್ಲ- 1
