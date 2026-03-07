English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೌನವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 7, 2026, 05:28 PM IST
  • ಈ ಮೊದಲಿನ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
  • ಭಾರತ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ
  • ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚು ಜಯ

ಕೃಪೆ; BCCI

India has never beaten New Zealand: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಾರಥ್ಯದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮಿಚೆಲ್‌ ಸ್ಯಾಂಟ್ನರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಮಾರ್ಚ್‌ 8 ರಂದು ಭಾನುವಾರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಫೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಹಣಾಹಣಿ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಆದರೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಕಿವೀಸ್‌ ಎದುರಾದಾಗ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೇರೆಯದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. 

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. 2007, 2016 ಮತ್ತು 2021 ಈ ಮೂರರ ಆವತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡವೇ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯುವ ಪಂದ್ಯವೂ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್‌, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌, ವೈಡ್‌ ಬಾಲ್‌ ಹೀಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

ಆದರೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ T20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ದಾಖಲೆಯ ಜಯಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಹೆಡ್‌ ಟು ಹೆಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಮೆಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ತಂಡವೇ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಟೀಮ್‌ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. 

2007ರಲ್ಲಿ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕೇವಲ 10 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಕಿವೀಸ್‌ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2016ರಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಪುರ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 47 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. 2021ರಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ind vs Nz; T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ.. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟೀಮ್‌ಗೂ ದುಡ್ಡೋ ದುಡ್ಡು!

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಕಥೆ ಇದು ಆದ್ರೆ, ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವೇ ಹೆಚ್ಚು ಜಯ ಕಂಡಿದೆ. 

ಒಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳು- 30
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು- 18
ಕಿವೀಸ್‌ ವಿಜಯ-  11   
ಫಲಿತಾಂಶ ಇಲ್ಲ- 1 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯರ ಸೌಂಡ್‌ ಮ್ಯೂಟ್‌ ಮಾಡ್ತೇವೆ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌..!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

