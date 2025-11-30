ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹಾಕುವ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಐದಲ್ಲ, ಹತ್ತಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 19 ಬಾರಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟೃೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟಾಸ್ ಸೋತಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 19 ಬಾರಿ ಸೋಲುಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯಾದರೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆಲ್ಲುವುದು, ಸೋಲುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಈ ಟಾಸ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅಂದಿನ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿನ ಸೋಲು ಈಗಲೂ ದುರದೃಷ್ಟವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 19 ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ 2013ರ ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೀಮ್ ಸತತ 11 ಬಾರಿ ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಿತ್ತು. ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ನ್ನು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
2024 ರಿಂದ ಟಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಒಟ್ಟು 54 ಬಾರಿ ಕಾಯಿನ್ ಚಿಮ್ಮುವಾಗ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಈಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು 51 ಬಾರಿ ಸೋತಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೂಡ 45 ಬಾರಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲುವ ಅದೃಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
