  • Kannada News
  • Sports
  • Ind vs Sa; 19 ಬಾರಿ ಟಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು.. ನಂಬಲಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ..!

Ind vs Sa; 19 ಬಾರಿ ಟಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು.. ನಂಬಲಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ..!

2023ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರದ್ಧದ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಸೋತಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Nov 30, 2025, 03:01 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಂತರ ಯಾವ ತಂಡ ಟಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋತಿದೆ?
  • ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಟಾಸ್‌ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ
  • ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಾಸ್‌ ಸೋತರೇ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆಯಾ?

Ind vs Sa; 19 ಬಾರಿ ಟಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು.. ನಂಬಲಾಗದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ..!

ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಅಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಹಾಕುವ ಟಾಸ್‌ ಅನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಸೋಲುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ವಿಚಾರ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಐದಲ್ಲ, ಹತ್ತಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 19 ಬಾರಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಟಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. 

2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟೃೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟಾಸ್‌ ಸೋತಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈವರೆಗೂ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಟಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ 19 ಬಾರಿ ಸೋಲುಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌, ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಟಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯಾದರೂ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆಲ್ಲುವುದು, ಸೋಲುವುದು ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಈ ಟಾಸ್‌ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

ಅಂದಿನ ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸೋಲು ಈಗಲೂ ದುರದೃಷ್ಟವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದೆ. 2023ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 19 ಬಾರಿ ಸತತವಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಟಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2011ರ ಮಾರ್ಚ್‌ನಿಂದ 2013ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ವರೆಗೆ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಟೀಮ್‌ ಸತತ 11 ಬಾರಿ ಟಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಿತ್ತು. ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ನ್ನು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಬಿಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. KKR ಕೈಬಿಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ರಸೆಲ್‌ ಗುಡ್‌ ಬೈ.!

2024 ರಿಂದ ಟಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋತಿರುವ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್‌ ಇಂಡೀಸ್‌ ಒಟ್ಟು 54 ಬಾರಿ ಕಾಯಿನ್‌ ಚಿಮ್ಮುವಾಗ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಈಗ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು 51 ಬಾರಿ ಸೋತಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೂಡ 45 ಬಾರಿ ಟಾಸ್‌ ಸೋತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಡಿಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್‌ ಸೋತಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲುವ ಅದೃಷ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಫಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲೇ ಕೈಕೊಟ್ಟ ಟಾಸ್‌.. KL ರಾಹುಲ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್‌- 11 ಹೇಗಿದೆ?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

