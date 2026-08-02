/CWG 2026; ಬಂಗಾರ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ.. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲ್ಡ್‌ ಮೆಡಲ್‌ ಗೆದ್ದಿದೆ?

India 4th place Commonwealth Games 2026: ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿಜಯ ಓಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡದಂತಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಸದ್ಯ ಭಾರತ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ 39 ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದೆ. ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಪರಾಕ್ರಮ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪಡೆದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳ ಪೈಕಿ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದಲೇ ಒಟ್ಟು 7 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂದಿವೆ.
ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲೆಯ 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಸಿಲ್ವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 10 ಪದಕಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು ಮೂರು ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 7 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಭಾರತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪೈಕಿ ಜೂಡೋ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ವಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಅಂತಿಮ ದಿನಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 13 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು, 17 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 9 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 39 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವೂ 4ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಲ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದರೆ ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು 68 ಬಂಗಾರದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 41 ಸಿಲ್ವರ್, 54 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 163 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಇದ್ದು, 26 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ಗಳನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. 43 ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳು, 36 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 105 ಪದಕಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಇದ್ದು 18 ಬಂಗಾರದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಭಾರತವೂ ಗೆದ್ದಂತಹ ಎಂಟು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪೈಕಿ 7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳೇ ಗೆದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ F57 ಪ್ಯಾರಾ ಶಾಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮನ್ ರಾಣಾ ಅವರು ಗೋಲ್ಡ್ ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು 5 ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜೈಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೋರಿಯಾ ಅವರು 57 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಪವರ್ 54 ಕೆ.ಜಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಚೌಧರಿ 51 ಕೆ.ಜಿ, ಅರುಂಧತಿ ಚೌಧರಿ 70 ಕೆ.ಜಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯಾ ಘಂಘಾಸ್ ಅವರು 60 ಕೆ.ಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.