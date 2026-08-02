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CWG 2026; ಬಂಗಾರ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ.. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲ್ಡ್‌ ಮೆಡಲ್‌ ಗೆದ್ದಿದೆ?

7 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಬಾಕ್ಸರ್‌ಗಳೇ ಗೆದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷರ F57 ಪ್ಯಾರಾ ಶಾಟ್‌ಪುಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮನ್‌ ರಾಣಾ ಅವರು ಗೋಲ್ಡ್‌ ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 02, 2026, 07:09 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 07:09 PM IST
CWG 2026; ಬಂಗಾರ ಬೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ.. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲ್ಡ್‌ ಮೆಡಲ್‌ ಗೆದ್ದಿದೆ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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