ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಂಧರ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯುವತಿಯರು ಚೊಚ್ಚಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲೊಂಬೊದ ಸರವಣಮುತ್ತು ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು, ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ನೇಪಾಳ ಅಂಧರ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸರಿತಾ ಘೀಮಿರಿ ಅವರು 35 ಎಸೆತಗಳಿಗೆ 38 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಉಳಿದವರು ಅಷ್ಟೇನೂ ರನ್ ಗಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದರೆ ಭಾರತೀಯರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 20 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ನೇಪಾಳ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 115 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ಯುವತಿಯರು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಪೌಲ್ ಸರೇನಾ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕು ಬೌಂಡರಿಗಳ ಸಮೇತ 27 ಬಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ 44 ರನ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದರು. ಇವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತದ್ದೇ ಗೆಲುವು ಎನ್ನುವುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 12.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 117 ರನ್ ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು.
ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವುಮೆನ್ಸ್, ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನೇಪಾಳ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಯುವತಿಯರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 11 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದ ಅಂಧರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕೊಲೊಂಬೊದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಆರು ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಯುವತಿಯರು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
