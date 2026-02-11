ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯದ ಎಫೆಕ್ಟ್:  ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ವಿಮಾನ ದರ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಹಲವು ದಿನಗಳ ಗೊಂದಲದ ನಂತರ ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಐಸಿಸಿಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವು ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ತಂಡಗಳು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಈಗ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ಖಚಿತಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಮಾನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯವು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ನೂಕು ನುಗ್ಗಲನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ,ಏಕೆಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕೊಲಂಬೊಗೆ ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕೊಲಂಬೊಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಮಾರು 30,000 ರೂ.ಗಳ ಬೆಲೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ದರವು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ವಿಮಾನ ದರಗಳು 90,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿವೆ.ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ವಿಮಾನ ದರಗಳು ಸುಮಾರು 1,92,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿವೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ನೇರ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಕಾನಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ₹65,000 ರಿಂದ ₹1.45 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು-ಮಾರ್ಗದ ಎಕಾನಮಿ ಸೀಟಿಗೆ ಈಗ ತಡೆರಹಿತ ವಿಮಾನವು 65,000 ರೂ.ನಿಂದ 1.45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ವರೆಗೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಿದೆ.ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಕೊಲಂಬೊಗೆ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ 40,000 ರೂ.ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ.
ಇತ್ತಕಡೆ ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲೊಂಬೋದಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ದರವು ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ .ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಮತ್ತು 15 ರ ರಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ 3 ರಿಂದ 5-ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿಯ ಸುಂಕವು 1.05-1.06 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಬೆಲೆಗಳು 40,000 ರಿಂದ 50,000 ರೂ.ಗಳ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತವೆ.
ಭದ್ರತಾ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಸಿಸಿ, ಪಿಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಬಿ ನಡುವಿನ ತೀವ್ರ ಮಾತುಕತೆಗಳ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದು ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ವಿಮಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.