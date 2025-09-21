How to watch India Pakistan match free: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21, 2025 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. 2025ರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಈಗ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸೋಲಿಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೈದಾನಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ? ಫ್ರೀ ಆಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ?
ಈ ಬಾರಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯ ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸಂಜೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಸೋನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಡಿಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಸೋನಿಲೈವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಲೈವ್-ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಉಚಿತ ಸೋನಿಲೈವ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ:
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೈಗೆಟುಕುವ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೋನಿಲೈವ್ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ ನೋಡೋಣ.
ಜಿಯೋ - ನೀವು ಜಿಯೋದ 175 ರೂ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಸೋನಿಲೈವ್ಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ 10 ಇತರ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಏರ್ಟೆಲ್ - ಏರ್ಟೆಲ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಉತ್ತಮ ರೂ. 181 ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ, ನೀವು ಏರ್ಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ಸೋನಿಲಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು 22 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಇತರ OTT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
Vi - ವೊಡಾಫೋನ್ ಐಡಿಯಾದ ರೂ. 95 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಯು ಸೋನಿಲಿವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
BSNL - ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, BSNL ನ ರೂ. 151 ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೋನಿಲಿವ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
