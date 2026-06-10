FIFA World Cup 2026: ಭಾರತ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದಾದರೂ ಆಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 1950ರ ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಂಡವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ‘ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಕಥೆ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ದೂರವಾಗಿದೆ.
1950ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಎದುರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಕಾರಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರವೇಶದ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಿತು. ಇದು ಭಾರತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಹೋಗದ ಕಾರಣ ಫಿಫಾ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಡಿತ್ತು. 1948ರ ಲಂಡನ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿ ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಥೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಫಿಫಾ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನ ಬರಿಗಾಲಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತೆರಳದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ, ದೀರ್ಘ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ, ಸಮರ್ಪಕ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಅಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಿಂತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ನಂತರ ಹಲವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. 1948ರ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತ, ನಂತರ 1951ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ಕ್ರೀಡಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಭಾರತ 1950ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರೆ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಇತಿಹಾಸವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನ ಸುವರ್ಣಯುಗವೆಂದು 1950ರ ದಶಕವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೈಲನ್ ಮನ್ನಾ, ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್, ಪಿಕೆ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಚೂನಿ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರಂತಹ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರರು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. 1951ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಹಾಗೂ 1962ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ, ತಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಅನುಭವಿಸಿತು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ISL) ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕೋಚ್ಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆಧುನಿಕ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಫಿಫಾ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಅಗ್ರ ತಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದರೂ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, 1950ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಭಾರತ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು ಕೂಡ ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕೆಂಬ ಭಾರತದ ಕನಸು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಆಟಗಾರರು ಅದನ್ನ ನನಸಾಗಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತ ಫಿಫಾ ಪುರುಷರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮುಖ್ಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 1950ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ದೊರೆತ ಅವಕಾಶ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಥೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಚರ್ಚಿತ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ.