T20 WC; ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿ Super 8 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಪಡೆ.. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?

ಭಾರತದ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯ ಸೋಲಿನಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆತೆತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅಲಿ ಅಘಾ ಪಡೆಗೆ ಕೊಂಚ ಸಂಕಷ್ಟವೇ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 16, 2026, 12:02 AM IST
  • 7 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 176 ರನ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತ
  • ಸುಲಭ ಗುರಿ ತಲುಪಲಾಗದೇ ಬೇಗನೇ ಸೋಲೋಪ್ಪಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
  • ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಪಾಕಿ

India vs Pakistan: ಆರ್‌ ಪ್ರೇಮದಾಸ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾದ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 61 ರನ್‌ಗಳಿಂದ  ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ 176 ರನ್‌ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಗುರಿ ತಲುಪಲಾಗದೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಟಾಸ್‌ ಸೋತರೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದ ಓಪನರ್ ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಬೆನ್ನಿನ ಮೂಳೆ ಮುರಿಯುವಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದರು. ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಥ್‌ ಕೊಟ್ಟ ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಸಾಧಾರಣ ರನ್‌ ಗಳಿಸಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.  

ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಹಾಗೂ ಶಿವಂ ದುವೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 176 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ ದಾರಿ ಹಿಡಿದರು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ಮೂವರು ಡಕೌಟ್‌ ಅದರೆ, ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು 10 ರನ್‌ ಗಡಿ ಕೂಡ ದಾಟದೇ ವಿಕೆಟ್‌ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ 61 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ.. ಯಂಗ್‌ ಓಪನರ್‌ ತಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ..!

ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸೂಪರ್‌ 8ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಅಲಿ ಅಘಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಕಠಿಣ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸೂಪರ್‌- 8 ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮೀಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಲ್ಮಾನ್‌ ಪಡೆ ಸೋತರೆ ವಾಪಸ್‌ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Wait And See.. T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಜೊತೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್‌!

