India vs New Zealand 2026: ಭಾರತ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ (NZC) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. 2026ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಟ್ಟು 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಲಿದ್ದು, ಇದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆತಿಥೇಯ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 5 ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳು, 5 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ತಂಡ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನ ಆಡಲಿದ್ದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಣಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಐದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸರಣಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ತಂಡಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು. ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯವೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರ ಸಂಯೋಜನೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಂಗ್ಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದರತ್ತ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್, ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟಿ-20 ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲೂ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಸರಣಿ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 2026ರ ಭಾರತ-ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದಂತಾಗಲಿದ್ದು, ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
ನ್ಯೂಝಿಲೆಂಡ್ vs ಭಾರತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
ಟಿ20 ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
|ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ
|ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22
|ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್
|2ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ
|ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2
|ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್
|3ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ
|27 ಅಕ್ಟೋಬರ್
|ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್
|4ನೇ ಟಿ20 ಪಂ
|30 ಅಕ್ಟೋಬರ್
|ಆಕ್ಲೆಂಡ್
|5ನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ
|ನವೆಂಬರ್ 1
|ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್
ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
|ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ
|4 ನವೆಂಬರ್
|ಆಕ್ಲೆಂಡ್
|2ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ
|ನವೆಂಬರ್ 7
|ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್
|3ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ
|ನವೆಂಬರ್ 10
|ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟನ್
|4ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ
|13 ನವೆಂಬರ್
|ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿ
|5ನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ
|15 ನವೆಂಬರ್
|ಮೌಂಟ್ ಮೌಂಗನುಯಿ
ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
|ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್
|ನವೆಂಬರ್ 19-23
|ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್
|ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್
|27 ನವೆಂಬರ್-1 ಡಿಸೆಂಬರ್
|ಕ್ರೈಸ್ಟ್ಚರ್ಚ್