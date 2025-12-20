English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಹೆಸರು ಅನೌನ್ಸ್‌.. ಸೂರ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ಗಿಲ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌, ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಲಕ್!‌

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಹೆಸರು ಅನೌನ್ಸ್‌.. ಸೂರ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ಗಿಲ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌, ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಲಕ್!‌

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಂಡ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 20, 2025, 04:03 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ?
  • ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರನ್ನ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐ
  • ಉಪನಾಯಕನ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯುವ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಹೆಸರು

Trending Photos

12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
camera icon9
venus transit 2026
12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ರಾಜಯೋಗ! ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮೊದಲು ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ..
camera icon5
Gold price
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮೊದಲು ಇಂದಿನ ದರ ತಿಳಿಯಿರಿ..
2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತು! ಇದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
camera icon6
Baba Vanga
2026ರ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ ಮಹಾ ವಿಪತ್ತು! ಇದು ಬಾಬಾ ವಂಗಾರ ಭಯಾನಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ
camera icon7
Ketu Transit 2026
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಲಿದೆ
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಹೆಸರು ಅನೌನ್ಸ್‌.. ಸೂರ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌, ಗಿಲ್‌ಗೆ ಶಾಕ್‌, ಕಿಶನ್‌ಗೆ ಲಕ್!‌
ಕೃಪೆ; BCCI

India squad T20 World Cup 2026: 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋ಼ಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಟ್ಟು 15 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಉಪನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಯಂಗ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.‌ ನೆಟ್‌ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಗಿಲ್‌ ಕಾಲು ಬೆರಳಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ತಂಡದಿಂದ ಗಿಲ್‌ರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದ್ದು ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಸೈಯದ್‌ ಮುಷ್ತಾಕ್‌ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್‌ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ ತಂಡ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್‌ಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗಿಲ್‌ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಓಪನರ್‌ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋ ಚಾನ್ಸ್‌ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಿಶನ್‌ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ ಯಾರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. 

ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಓಪನರ್‌ ಸ್ಲಾಟ್‌ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಬ್ಬರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್‌ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಿಂಕು ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಗಂಭೀರ್‌ ಆಪ್ತ ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್‌ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರ್ಕರ್‌ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಜಸ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌, ಕನ್ನಡಿಗ ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವಾಸಿಂಗ್ಟನ್‌ ಸುಂದರ್‌ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.‌ 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6, 6; ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್.. ಇದು ಎರಡನೇ ಅತಿ ವೇಗದ ಅರ್ಧ ಶತಕ‌!

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ 15 ಆಟಗಾರರು

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ (ನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌, ಇಶನ್‌ ಕಿಶನ್ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್)‌, ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ (ಉಪನಾಯಕ), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌, ಜಸ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಬೂಮ್ರಾ, ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣ, ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌, ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವಾಸಿಂಗ್ಟನ್‌ ಸುಂದರ್‌.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ ಹೊಡೆದ ಬಿಗ್‌ ಶಾಟ್‌, ಕ್ಯಾಮೆರಾಮ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಾಲ್‌.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಏನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

India SquadT20 World Cup 2026BCCICaptain Suryakumar YadavAbhishek Sharma

Trending News