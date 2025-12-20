India squad T20 World Cup 2026: 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಘೋ಼ಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಒಟ್ಟು 15 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ, ಉಪನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಬದಲಿಗೆ ಯಂಗ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೆಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಗಿಲ್ ಕಾಲು ಬೆರಳಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಫ್ರಿಕಾ ಜೊತೆಗಿನ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ತಂಡದಿಂದ ಗಿಲ್ರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದ್ದು ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ತಂಡ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್ಗೆ ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗಿಲ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಓಪನರ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಕಿಶನ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ.
ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಓಪನರ್ ಸ್ಲಾಟ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಅಬ್ಬರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಿಂಕು ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಭೀರ್ ಆಪ್ತ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರ್ಕರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಕನ್ನಡಿಗ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವಾಸಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ.
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ 15 ಆಟಗಾರರು
ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ (ನಾಯಕ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (ಉಪನಾಯಕ), ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಜಸ್ಪ್ರಿತ್ ಬೂಮ್ರಾ, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ವಾಸಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್.
