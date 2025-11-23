English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕನ್ನಡಿಗ KL ರಾಹುಲ್‌ಗೆ‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ.. ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ODI ಸರಣಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಆಯ್ಕೆ ‌

ಕನ್ನಡಿಗ KL ರಾಹುಲ್‌ಗೆ‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕನ ಪಟ್ಟ.. ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ODI ಸರಣಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಆಯ್ಕೆ ‌

ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಹದಿನೈದು ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರು ನಾಯಕನಾದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್‌ ಕೃಷ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 23, 2025, 08:49 PM IST
  • ಭಾರತ ತಂಡದ ಹದಿನೈದು ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ
  • ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌, ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅಲಭ್ಯ, ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ನಾಯಕ
  • ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೆಸರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಭಾರತದ ಯುವ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರಿಂದ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌ ಅವರು ಪಕ್ಕೆಲುಬಿನ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯರಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೌತ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಕನ್ನಡಿಗನಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಒಲಿದು ಬಂದಿದೆ. 

ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ರಿಷಭ್‌ ಪಂತ್‌ ಅವರು ಒಡಿಐ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಂತ್‌ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಸೌತ್‌ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಧೃವ್‌ ಜುರೆಲ್‌ಗೂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಕೆ.ಎಲ್‌ ರಾಹುಲ್‌ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗಳು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಆಗಿದೆ. 

ಸದ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಜಸ್‌ಪ್ರೀತ್‌ ಬೂಮ್ರಾಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಬೂಮ್ರಾಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ನಂತರ ಇದೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಡೇಜಾ ಒಡಿಐ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್‌.. ಅಂಧರ ಚೊಚ್ಚಲ T20 ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟ ಯುವತಿಯರು

ಇನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ಇದೇ ನವೆಂಬರ್‌ 30 ರಿಂದ ನಡೆಯಲಿವೆ. ನವೆಂಬರ್‌ 30 ರಂದು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಮೂರರಂದು ರಾಯ್‌ಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಮ್ಯಾಚ್‌ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 6ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಡಿಐ ಆಟಗಾರರು 

ಕೆ.ಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (ನಾಯಕ), ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ರಿಷಬ್ ಪಂತ್, ಧೃವ್‌ ಜುರೆಲ್ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ , ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ, ಆರ್ಷ್‌ದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌, 
 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6; 12 ಬೌಂಡರಿ, ಆಶಸ್‌ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರದ ಸೆಂಚುರಿ.. ಹೆಡ್‌ ಮಾಡಿದ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ ಏನೇನು?

 

 

