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ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತೇ?.. ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ್

 Team india: ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಕೋಚ್‌ ಗೌತಮ್‌ ಗಂಭೀರ್‌ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಯಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಭಾರತ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 29, 2026, 02:19 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:19 PM IST
ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತೇ?.. ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ್

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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