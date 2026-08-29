/ ಆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಶಾಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತೇ?.. ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಳುಮಾಡಿದ ಗಂಭೀರ್

Team india: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಆದ ನಂತರ ಭಾರತದ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆಯ ನಂತರ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಭಾರೀ ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಡ್ರಾವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸಿದೆ. ಡ್ರಾ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡದ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ನಿರ್ಧಾರ. ಈ ನಿರ್ಧಾರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರಿಂದ, ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕಿಂತ ಭಾರಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಫಾಲೋ ಆನ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುನ್ನಡೆ ಹೊಂದಿರುವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಆನ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾಲೋ ಆನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿತು. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು 138 ಓವರ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು. ಬೌಲರ್ಗಳು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಭಾರತ ತಂಡ ಫಾಲೋ ಆನ್ ಮಾಡದೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಮರಳಿದ್ದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ನೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ರನ್ ಗಳಿಸಬಹುದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 400 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು, ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತವು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ದಣಿದ ಬೌಲರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗಲು ಫಾಲೋ-ಆನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಆಟವಾಗಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸುಲಭ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಹ ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವು. ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವುದು, ಸರಳ ತಪ್ಪುಗಳು ಎದುರಾಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು.
ಹಾಗಾದರೆ, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಫಾಲೋ-ಆನ್ ನಿರ್ಧಾರವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತೇ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಅದ್ಭುತ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡರೇ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಈ ಪಂದ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿತು. ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪಂದ್ಯದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.