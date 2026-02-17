india super 8 schedule dates venues and opponents: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸತತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೇ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕಾದಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಿರಂತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್ ರದ್ದಿನಿಂದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅತ್ತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತ ಸೂಪರ್ 8 G1 ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
ಸೂಪರ್-8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮಕಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಸೂಪರ್ 8ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಸೇನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು, ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು
ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಚೆನ್ನೈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ
ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಬುಮ್ರಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್.
