ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ Super 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಆಡಲಿದೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!

ಸೂಪರ್‌ 8ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಪೈಪೋಟಿಗೆ ಬೀಳಲಿವೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 17, 2026, 11:59 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ಯಾವ ತಂಡದ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಾಡಲಿದೆ?
  • ಸೂಪರ್‌ 8 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ರಿಲೀಸ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
  • ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಜೊತೆ ಕೊನೆಯ ಗ್ರೂಪ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡುವ ಭಾರತ

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ Super 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಆಡಲಿದೆ.. ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!

india super 8 schedule dates venues and opponents: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೂಪ್‌ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸತತ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಭಾರತ, ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೇ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಕಾದಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ರಿವೀಲ್‌ ಆಗಿದೆ. 

ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಲ್ಲೆಕೆಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಿರಂತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ನಡುವಿನ ಮ್ಯಾಚ್‌ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮ್ಯಾಚ್‌ ರದ್ದಿನಿಂದ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅತ್ತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿರುವ ಭಾರತ ಸೂಪರ್ 8 G1 ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದೇ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮತ್ತು ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. 

ಸೂಪರ್-8 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮಕಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಸೇಡಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಸೂಪರ್‌ 8ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಸೂರ್ಯ ಸೇನೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು, ಚೆನ್ನೈನ ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವಾಡಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್‌ 8 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಹೀರೋ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಾಮ್ರಾ ಯಾರು.. ಕಿವೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸೆಂಚುರಿ ಸ್ಟಾರ್‌ನ ಹೆಸರಿನ ಹಿಂದಿದೆ ತಂದೆಯ ಅಭಿಮಾನ!

ಭಾರತದ ಸೂಪರ್‌ 8 ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು

ಫೆಬ್ರವರಿ 22 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರಂದು ಚೆನ್ನೈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ
ಮಾರ್ಚ್ 1 ರಂದು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್)‌, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌, ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್)‌, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಬುಮ್ರಾ, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲ್‌ದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೇಗಿದೆ T20 World Cup ಪಾಯಿಂಟ್‌ ಟೇಬಲ್‌.. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕಥೆ ಫಿನೀಶ್, ಗ್ರೂಪ್‌ ಸ್ಟೇಜ್‌ನಲ್ಲೇ ಪಾಕ್ ಹೊರ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ..?‌

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

