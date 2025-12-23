English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಇವರೇ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ..

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಇವರೇ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ..

India T20 Captaincy: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಇವರೇ. ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Dec 23, 2025, 08:35 AM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
  • 2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಾಯಕನ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
  • ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ನಾಯಕತ್ವದ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending Photos

BBK 12: ನೋ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಔಟ್!?‌ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
BBK 12: ನೋ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ವೀಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೇ ಔಟ್!?‌ ತಲೆಕೆಳಗಾಯ್ತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ..
ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedy
ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾರುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ
EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯ ಈ ವಿಷಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ.. ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ!
camera icon6
EPF transfer
EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಖಾತೆಯ ಈ ವಿಷಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ.. ಪಿಂಚಣಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆ!
ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ರೆ ಬಡತನ ವಕ್ಕರಿಸೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ದುಡಿದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತೆ..
camera icon5
dust bin
ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ ಇಟ್ರೆ ಬಡತನ ವಕ್ಕರಿಸೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌ ದುಡಿದ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ನೀರಿನಂತೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತೆ..
ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಇವರೇ! ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನ ಕೈ ಸೇರಲಿದೆ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ..

India T20 Captaincy: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 2026 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಕೊರತೆಯು ಬಿಸಿಸಿಐ ಅನ್ನು ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, 2026 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ನಾಯಕನ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಆಟಗಾರರು ಹಾಟ್ ಫೇವರಿಟ್‌ಗಳಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

1. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ನಾಯಕತ್ವದ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ ಅವರ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಶ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಗಿಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ವರೂಪಗಳಿಗೂ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಮಂಡಳಿಯ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಗಿಲ್ ಆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗಿಲ್ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸೂರ್ಯ ನಂತರ ಗಿಲ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಕಾಏಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್...!

2. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್: ನಾಯಕನಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್) ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದು ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಮತ್ತು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯರ್ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು, 175 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಟಿ 20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.

3. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್: ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ಷರ್ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟಿ20 ಉಪನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಭವಿಷ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ ಇದು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕೂಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿಯಂತೆ ಅಕ್ಷರ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು ಎಂದು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಂಡದ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಡಳಿಯು ಗಿಲ್ ಅಥವಾ ಅಯ್ಯರ್ ಬದಲಿಗೆ ಅನುಭವದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲಿದರೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಳಾಗಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನ..! ವಿಘ್ನಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಪೂಜೆ

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

India T20 CaptaincySuryakumar Yadav replacementShubman Gill captainShreyas Iyer Punjab KingsAxar Patel Vice Captain

Trending News