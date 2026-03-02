English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಿಗ್‌ ಅನೌನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌.. ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಲ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ODI, ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡಲಿರೋ ಈ ತಂಡ!

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಪಿಎಲ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ ಆದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಘೋಷಿಸಿದೆ. 

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 2, 2026, 06:45 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಡಲಿರುವ ತಂಡ
  • ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ
  • ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿರುವ ಎರಡು ತಂಡಗಳು

ಬಿಗ್‌ ಅನೌನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್‌.. ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಲ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ODI, ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆಡಲಿರೋ ಈ ತಂಡ!

Ind vs Afg, BCCI announces ODI, Test schedule: ಪ್ರಸ್ತುತ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೂ ಇನ್ನೇನು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್ (IPL)ನ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಐಪಿಎಲ್‌ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನು ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ತವರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸರಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 

ಐಪಿಎಲ್‌ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯವೊಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಪೈಪೋಟಿ ಬೀಳಲಿವೆ. ಮೊದಲು ಜೂನ್‌ 6ರಂದು ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್‌ ಹಾಗೂ ಒಡಿಐ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಚಂಡೀಗಢದ ಮುಲ್ಲಾನ್ಪುರದದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ 6 ರಂದು ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು 2018ರ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಜೊತೆ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದು 2025- 27ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಕನಸು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಜೊತೆ ಇದೇ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2 ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಸೇರಿ T20 World Cup ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾರು ಸೆಂಚುರಿ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು.. ಫುಲ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ..?

ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಜೂನ್‌ 14 ರಿಂದ 20 ರವರೆಗೆ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಲಾ, ಲಕ್ನೋ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇವು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಓಡಿಐ ಸರಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಬರೀ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಂತಹ ಈವೆಂಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಅಗಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ SemiFinal ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ.. ಆದ್ರೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಕಿಲಾಡಿ!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

