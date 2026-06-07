ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕನ ಆಟವಾಡಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಗಿಲ್, ಕೇವಲ 138 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದ ಹಲವು ದಿಗ್ಗಜರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಧೂಳೀಪಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಗಿಲ್
ಮೊದಲ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 177 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಹಾಗೂ 1 ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೆರವಿನಿಂದ 126 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಈ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಗಿಲ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಶತಕಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ (20 ಶತಕ) ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಖರ್ ಧವನ್ (24) ಮತ್ತು ವಿವಿಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ (23) ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
1️⃣2️⃣6️⃣ Runs
1️⃣7️⃣7️⃣ Balls
1️⃣5️⃣ Fours & 1️⃣ Six
A captains knock from Shubman Gill 🫡
Relive his ton ▶️ https://t.co/BVHsrdoXbQ#TeamIndia | #INDvAFG | @IDFCFIRSTBank | @ShubmanGill pic.twitter.com/4sndfmq1wG
— BCCI (@BCCI) June 7, 2026
ಧೋನಿ, ಗಂಗೂಲಿ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ!
ಇದು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ 11ನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ 6ನೇ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಭಾರತದ ಇಬ್ಬರು ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರಾದ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಗಂಗೂಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿ ತಲಾ 5 ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗಿಲ್ ಕೇವಲ 15 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಂತಕಥೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶತಕಗಳು:
100 –ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್
82 – ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ
50 – ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ
48 – ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್
38 – ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ / ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್
20 – ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ / ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್
ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶತಕಗಳು:
20 – ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (113 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
11 – ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ (74 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
09 – ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ (78 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
07 – ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ (43 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)
06 – ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (15 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್)