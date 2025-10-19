India vs Aus: ಡಕ್ ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಿಯಮದಡಿ ಆಸೀಸ್ ಗೆ 7 ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ಪರ್ಥ್: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವು ಡಕ್ವರ್ಥ್-ಲೂಯಿಸ್ ನಿಯಮದಡಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಪರ್ಥ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವು 26 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಂಡಿತು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 26 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದು 136 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಆಘಾತದೊಂದಿಗೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವಾದರೂ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (38 ರನ್, 31 ಎಸೆತ, 122.58 SR) ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (31 ರನ್, 38 ಎಸೆತ, 81.58 SR) ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಜೇಯ 19 ರನ್ (11 ಎಸೆತ, 172.73 SR) ಗಳಿಸಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು.ಆದರೆ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (8), ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (10), ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (0), ಮತ್ತು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (11) ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ತಂಡವನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದರು.
Australia claim the ODI series opener against India with their all-round brilliance in Perth 👊#AUSvIND 📝: https://t.co/UMlxvbYW8G pic.twitter.com/yHFX6vq67H
— ICC (@ICC) October 19, 2025
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಝಲ್ವುಡ್ (7-2-20-2) ಮತ್ತು ಮಿಚೆಲ್ ಓವೆನ್ (3-0-20-2) ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (6-1-22-1), ನಾಥನ್ ಎಲ್ಲಿಸ್ (5-1-29-1), ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಕುಹ್ನೆಮನ್ (4-0-26-2) ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಿತ್ತರು.ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ರನ್ಗತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೀಡಿದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ತಂಡವು ಡಕ್ ವರ್ಥ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಿಯಮದಡಿ 21.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅಜೇಯ 46 (52 ಎಸೆತ, 88.46 SR) ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಫಿಲಿಪ್ (37, 29 ಎಸೆತ, 127.59 SR) ಉತ್ತಮ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಮ್ಯಾಟ್ ರೆನ್ಶಾ ಅಜೇಯ 21 (24 ಎಸೆತ, 87.50 SR) ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ (8) ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶಾರ್ಟ್ (8) ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಔಟಾದರೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಥಿರವಾಗಿತ್ತು.ಭಾರತದ ಪರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (2-0-14-1), ಅರ್ಶದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (5-0-31-1), ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (4-0-19-1) ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿನ್ನೆಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.