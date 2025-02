IND vs BAN match live : ಎರಡೇ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ನಾಯಕ ಔಟ್‌..! ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್‌ ಕಿಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಹರ್ಷಿತ್‌.. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

IND vs BAN Harshit Rana : ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ XI ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬದಲಿಗೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಅವರನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಅನೇಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಶಾಂಟೋ ವಿಕೇಟ್‌ ಪತನ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿತು.

ಹೌದು.. ಹರ್ಷಿತ್‌ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡದೇ ಶಾಂಟೋ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ್ದರಿಂದ ಕವರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಬಾಲ್‌ ಸೇರಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಪಿಚ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಹರ್ಷಿತ್‌ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್‌ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ದೂರಿ ಆಟದ ವೈಖರಿಯಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಹರ್ಷಿತ್, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟಿ20I ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂಟೋಗೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಕಿಸ್ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಗ್ಗೊದೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದಂತಿತ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ನಾಯಕನನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

