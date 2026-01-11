'ವಿರಾಟ್' ರೂಪಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ಕೀವಿಸ್ ಪಡೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು..!

ವಡೋದರಾ: ಬಿಸಿಎ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು 4 ವಿಕೆಟ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.ಆ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಇದೆ ವೇಳೆ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 300 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.ಕೀವಿಸ್ ಪರವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಮಿಚೆಲ್ ಕೇವಲ 71 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ, ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 84 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಡೆವನ್ ಕಾನ್ವೇ (56) ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿ ನಿಕಾಲ್ಸ್ (62) ಕೂಡ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
Acing yet another chase! 🫡
Virat Kohli is adjudged the Player of the Match for his highly impressive 9⃣3⃣(91) in the run chase 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/OcIPHEpvjr#TeamIndia | #INDvNZ | @imVkohli | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/iGYCxZPGkq
— BCCI (@BCCI) January 11, 2026
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪರವಾಗಿ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ಹಾಗೂ ಮೊಹಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಕೀವಿಸ್ ನೀಡಿದ 301 ರನ್ ಗಳ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 26 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 91 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿ 1 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 93 ರನ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ (56) ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 118 ರನ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ (49) ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ (29 ) ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ (29) ಅವರ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 49 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 306 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪರ ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.