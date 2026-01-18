English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕದ ಹೋರಾಟ ವ್ಯರ್ಥ: 2 -1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೀವಿಸ್ ಪಡೆ..!

ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕದ ಹೋರಾಟ ವ್ಯರ್ಥ: 2 -1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೀವಿಸ್ ಪಡೆ..!

ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 46 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 296 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Jan 18, 2026, 10:15 PM IST
  • ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು
  • ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 46 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 296 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು
  • ಆ ಮೂಲಕ 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು

Trending Photos

BBK12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌12ರ ಡೋರ್‌ ಕ್ಲೋಸ್‌.. ಸೀಸನ್‌13ರ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ!
camera icon7
Biggboss Kannada
BBK12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌12ರ ಡೋರ್‌ ಕ್ಲೋಸ್‌.. ಸೀಸನ್‌13ರ ಸುಳಿವು ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ!
ಟ್ರೋಫಿ, ನಗದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
ಟ್ರೋಫಿ, ನಗದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ.. ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿದ ಬಂಪರ್‌ ಗಿಫ್ಟ್‌
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..
camera icon14
mangal gochar 2026
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್..
BBK12 :ಧನುಷ್‌ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳಗಳನೇ ಅತ್ತಾ ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ
camera icon5
Bigg boss kannada12
BBK12 :ಧನುಷ್‌ ಹೊರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗಳಗಳನೇ ಅತ್ತಾ ಧನುಷ್‌ ಪತ್ನಿ
ಕೊಹ್ಲಿ ಶತಕದ ಹೋರಾಟ ವ್ಯರ್ಥ: 2 -1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೀವಿಸ್ ಪಡೆ..!

ಇಂದೋರ್: ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಲ್ಕರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೂರನೇ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಭಾರತವನ್ನು 41 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ 2-1 ರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಇದೆ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಐದು ರನ್ ಗಲಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಡ್ಯಾರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ (137 ರನ್, 131 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್) ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ (106 ರನ್, 88 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 9 ಬೌಂಡರಿ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್) ಭರ್ಜರಿ ಶತಕಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ನಿಗದಿತ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಗೆ 337 ರನ್‌ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿತು.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭಾರತದ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ತಲಾ 3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಇದೆ ವೇಳೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ನೀಡಿದ 338 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ತಂಡದ ಮೊತ್ತವು 71 ರನ್ ಗಳಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಬ್ಮನ್ ಗಿಲ್, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್, ಹಾಗೂ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ರಂತಹ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (124 ರನ್, 108 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬೌಂಡರಿ, 3 ಸಿಕ್ಸರ್) ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದರು. ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ (53) ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ (52) ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆಯನ್ನೇ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 46 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 296 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಮೂಲಕ 41 ರನ್ ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 2-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸರಣಿಯ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು.

ಕೀವಿಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಜಾಕರಿ ಫೌಲ್ಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಷ್ಟಿಯನ್ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ತಲಾ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದರು.
 

About the Author
IndiaNew Zealandshubman singh gillVirat Kohlirohit gurunath sharma

Trending News