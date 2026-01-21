ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ರೋಹಿತ್ ದಾಖಲೆ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ! T20 ಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ

Abhishek Sharma t20 runs : ಅಭಿಷೇಕ್ 50 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಲು ಕೇವಲ 22 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ವೇಗದ T20I ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ (2020) ತಲಾ 23 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರು..
ಅಭಿಷೇಕ್ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ T20I ನಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ರಿಚರ್ಡ್ ಲೆವಿ (13) ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ (8). ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಶತಕದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶರ್ಮಾ ಅವರು T20I ಗಳಲ್ಲಿ 5000 ರನ್ಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Abhishek Sharma : ರಸೆಲ್ ದಾಖಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ!
ಅಭಿಷೇಕ್ 25 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು 50 ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಮಾ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿಸುವ ಮೂಲಕ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಎವಿನ್ ಲೂಯಿಸ್ ಅವರನ್ನು ಏಳು ಬಾರಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ : T20I ನಲ್ಲಿ 5000 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕೇವಲ 2898 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸೆಲ್ 2942 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದರು.