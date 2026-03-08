English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟ ಜನ್ಮತಾಳಿದ ದೇಶಕ್ಕೂ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಧನೆ..| ಭಾರತ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ

IND vs New Zealand live score : ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಇಂದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾದ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕದನವು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 8, 2026, 06:57 PM IST
    • ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ.
    • ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ..
    • ಈ ಕದನ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಪಾಲಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ.

India T20 World cup records : ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ವರೆಗೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಮಾರಕ ಯಾರ್ಕರ್‌ಗಳು ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.  

ಭಾರತದ ಮುಂದಿದೆ 3 ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳು: ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ಮೂರು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಈ ಸಲ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ICC ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದೆ.. ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿದೆ..

ತವರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್: ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಗೆದ್ದರೆ ಆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ.

ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವಿಜೇತ: 2007 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ, ಇಂದು ಗೆದ್ದರೆ 3 ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ದೇಶವಾಗಿ 'ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ' ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಲಿದೆ.

ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ : 2024ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತ, ಇಂದು ಗೆದ್ದರೆ ಸತತ ಎರಡು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Ind vs Nz T20 ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಫೈಟ್‌.. ಸೂರ್ಯ ಪಡೆ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟರೆ..

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಹಳೆ ಪುರಾಣ ಮುರಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ..? ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

