ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಆಟ ಜನ್ಮತಾಳಿದ ದೇಶಕ್ಕೂ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಧನೆ..| ಭಾರತ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆ

India T20 World cup records : ಸೆಮಿಫೈನಲ್ವರೆಗೆ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿರುವ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದೆ. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಮಾರಕ ಯಾರ್ಕರ್ಗಳು ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಬೆವರು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಲಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮುಂದಿದೆ 3 ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆಗಳು: ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಮಾಡದ ಮೂರು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು
ತವರಿನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್: ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶವು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ತನ್ನ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಗೆದ್ದರೆ ಆ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಭಾರತಕ್ಕಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವ ವಿಜೇತ: 2007 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿರುವ ಭಾರತ, ಇಂದು ಗೆದ್ದರೆ 3 ಬಾರಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ದೇಶವಾಗಿ 'ವಿಶ್ವ ನಾಯಕ' ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಲಿದೆ.
ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ : 2024ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಭಾರತ, ಇಂದು ಗೆದ್ದರೆ ಸತತ ಎರಡು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಎಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿದೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬ ಹಳೆ ಪುರಾಣ ಮುರಿಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಾ..? ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.