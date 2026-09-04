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ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌.. T20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವು ಫೇವರೀಟ್‌ ಟೀಮ್?

ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಜೊತೆ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಕ್ಸರ್‌, ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 64 ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು.

Written ByBhimappa
Published: Sep 04, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 11:24 PM IST
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌.. T20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವು ಫೇವರೀಟ್‌ ಟೀಮ್?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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