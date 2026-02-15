English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
T20 World Cup 2026: ಕೊಲಂಬೊ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಫೈಟ್! ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಜಯದ ಅದೃಷ್ಟ?

T20 World Cup 2026 : ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಖಾಮುಖಿ. ಕೊಲಂಬೊದ ಪ್ರೇಮದಾಸ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ? ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 15, 2026, 10:52 AM IST
  • ICC Men's T20 World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟು 16 ಬಾರಿ ನಡೆದಿವೆ
  • ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ

T20 World Cup 2026: ಕೊಲಂಬೊ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಇಂಡೋ-ಪಾಕ್ ಫೈಟ್! ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಜಯದ ಅದೃಷ್ಟ?

T20 World Cup 2026 : ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಅಂಗವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ರೋಚಕ ಪೈಪೋಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್‌, ಪ್ರೇಮ್‌ದಾಸ್‌ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ. 

ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ICC Men's T20 World Cup ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟು 16 ಬಾರಿ ನಡೆದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 13 ಬಾರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ಇದು ಭಾರತ ತಂಡದ ಮೇಲುಗೈಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಕುತೂಹಲಕರ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ, ಸುಮಾರು 75% ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ತಂಡವೇ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾನಸಿಕ ಲಾಭವಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಇಂಡಿಯಾ vs ಪಾಕ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌..

ಸ್ಕೋರ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಗಿದೆ?
ಭಾರತ–ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 159 ರನ್‌ಗಳು, ಕನಿಷ್ಠ 118 ರನ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ಕೊಲಂಬೊ ಪಿಚ್ ಸ್ವಭಾವವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಧಾನಗತಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, 200+ ಸ್ಕೋರ್‌ಗಳು ಅಪರೂಪ. 150-160 ರನ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪಂದ್ಯ ಬಿಗಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಕೊಲಂಬೊ ಪಿಚ್ ವರದಿ
R. Premadasa Stadium ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹೀಗಾಗಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ನಾಯಕ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು?

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ:
ಪಿಚ್ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದರೆ 150-155 ರನ್‌ಗಳು ಸಮರ್ಥ ಸ್ಕೋರ್.
ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಸಿಕ್ಕರೆ 165-170 ರನ್‌ಗಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡಲು ಸಾಕು.
175+ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ “ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫಿಗರ್” ಸುಮಾರು 165 ರನ್‌ಗಳಷ್ಟೇ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬದ್ದ ವೈರಿಗಳ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಅಖಾಡ ಸಜ್ಜು! ಇಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ vs ಪಾಕ್‌ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌..

ಸ್ಪಿನ್ ಯುದ್ಧ ಮುಖ್ಯ
ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಶದಾಬ್ ಖಾನ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್ ಮತ್ತು ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿ ಪಿಚ್ ಇದ್ದರೆ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು.

ಟಾಸ್ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆಯೇ?
ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಯಕನ ನಿರ್ಧಾರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಲಿದೆ.

 

