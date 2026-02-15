2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಯಿತು. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಲಘು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಮೈದಾನವನ್ನು ಕವರ್ಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಆಕಾಶವು ಮೋಡ ಕವಿದಿರುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ. ಭಾನುವಾರದ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 5 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮಳೆ ನಿಂತ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮರಳಿ ಪಡೆದು ಅಂತಿಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ 40 ಓವರ್ಗಳ ಮೋಜನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
