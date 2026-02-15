English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಇಂಡಿಯಾ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ: ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ವರುಣ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ..

ಇಂಡಿಯಾ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ: ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ವರುಣ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ..

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ವಿಘ್ನ ಎದುರಾಗಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Feb 15, 2026, 11:22 AM IST
  • ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
  • ಭಾನುವಾರದ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.
  • ಮಳೆ ನಿಂತ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

Trending Photos

ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯ ಆಗಲಿರೋ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು! ಯಾವುವು?
camera icon5
Kannada Serial
ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಂತ್ಯ ಆಗಲಿರೋ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು! ಯಾವುವು?
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಅಸಲಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Mayuri kyatari real age
ಅಶ್ವಿನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಅಸಲಿ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದ ಜಾಹ್ನವಿ!..ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ದಿನವೇ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Anchor jhanvi
ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್‌ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಎಂದ ಜಾಹ್ನವಿ!..ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್‌ ಡೇ ದಿನವೇ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ರಾಶಿಗಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ.. 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ..! ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್
camera icon5
Valentine's day astrology
ಈ ರಾಶಿಗಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ.. 7 ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ..! ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಅದರ್
ಇಂಡಿಯಾ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನ: ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾದ ವರುಣ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಸೆ..

2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯವು ಮಳೆಯ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾಯಿತು. ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಲಘು ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಮೈದಾನವನ್ನು ಕವರ್‌ಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಆಕಾಶವು ಮೋಡ ಕವಿದಿರುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌! ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಇಂಡಿಯಾ vs ಪಾಕ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌..

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ. ಭಾನುವಾರದ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ. 70 ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ತಲಾ 5 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬೇಕು. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಮಳೆ ನಿಂತ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಓಪನರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮರಳಿ ಪಡೆದು ಅಂತಿಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ 40 ಓವರ್‌ಗಳ ಮೋಜನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬದ್ದ ವೈರಿಗಳ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಅಖಾಡ ಸಜ್ಜು! ಇಂದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ vs ಪಾಕ್‌ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌.. 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

...Read More

India vs PakistanIndia vs Pakistan Rain Updatecolombo weather forecastT20 World Cup 2026R Premadasa Stadium Rain Rules

Trending News