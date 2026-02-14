India vs Pakistan T20 World Cup 2026: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2026ರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15ರಂದು ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಮೆಗಾ ಹಣಾಹಣಿ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿನ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
ICC Men's T20 World Cup 2026 ಟೂರ್ನಿಯ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡ ಸೂಪರ್ 8 ಹಂತದತ್ತ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಂದರೆ ಸದಾ ಉತ್ಸಾಹದ ಅಲೆ. ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ವಿವಾದಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಮಳೆಯ ಭೀತಿ ಹೊಸ ತಲೆನೋವನ್ನೇ ತಂದಿದೆ.
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗ್ನೇಯ ಬಂಗಾಳಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾನುವಾರ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.93ರಷ್ಟು ಇದ್ದು, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.26ರಷ್ಟಿದೆ. ಒಟ್ಟು 12.1 ಮಿಮೀ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇ.13ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ದಿನವಿಡೀ ಮಳೆಯಾದರೆ ಪಿಚ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ತೇವವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಆಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯವು ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದದ್ದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೀಸಲು ದಿನವಿಲ್ಲ. ಮಳೆಯಿಂದ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದಾದರೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಲಾ ಒಂದು ಅಂಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲು ದಿನ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕೊಲಂಬೊ ಪಿಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಪಿನ್ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ತಂಡ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬನಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಳೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪಿಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಈ ಮಹಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಬಹುದು.