ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಪೈಕಿ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎರಡೂ ಟೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸೋ ತಂಡ ಸರಣಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹಂಚಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಒಡಿಶಾದ ಕಟಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಾರಾಬತಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 09 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಾರಾಬತಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಗೆ ಜನರು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ನಿಂದ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ಥಳ್ಳಾಟ, ನೂಕಾಟ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋವೋಂದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಾ ಮುಂದು ನೀ ಮುಂದು ಎಂದು ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸರು ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರೂ ಮೊದಲ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ನೋಡಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಜನ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿವೆಯಂತೆ. ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರಾಸೆಗೆ ಒಳಗಾದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಟಕ್ನ ಬಾರಾಬತಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 09 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಚಂಡೀಗಢದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಧರ್ಮಶಾಲಾ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 17 ರಂದು ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಗುಜರಾತ್ನ ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.
