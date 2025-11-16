ಹರಿಣಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತವರಿನಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ...! ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಕಳಪೆ ದಾಖಲೆ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 30 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸಿ ತಂಡವು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Nov 16, 2025, 04:29 PM IST
  • ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಕೇವಲ 159 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು
  • ಭಾರತದ ಪರ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು
  • ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು 1997 ರ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ: ಇಲ್ಲಿನ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 30 ರನ್ ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ1-0 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಕೇವಲ 124 ರನ್‌ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ತಂಡವು ಕೇವಲ 93 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಕೇವಲ 159 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪರವಾಗಿ ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ 31 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಟೋನಿ ಡಿ ಜೋರ್ಜಿ ತಲಾ 24 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು  ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದವರು ಅಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.ಭಾರತದ ಪರ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಬುಮ್ರಾ ಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 189 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ 39 ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ 29 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಗದಾನ ನೀಡಿದರು.ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ 4 ವಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸೆನ್ 3 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ 30 ರನ್‌ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆಯಿತು.

ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಕೇವಲ 122 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಅಜೇಯ 55 ರನ್ (136 ಎಸೆತಗಳು, 4 ಬೌಂಡರಿಗಳು) ಗಳಿಸಿದರೂ, ಇತರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.ಭಾರತದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 4 ವಿಕೆಟ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಸಿರಾಜ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹರಿಣಗಳ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೆನ್ನೆಲುಬನ್ನು ಮುರಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ನೀಡಿದ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಆಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು.ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (0) ನಾಲ್ಕನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆದರೆ, ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ (1) ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 32 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟ ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಚೇತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 1 ಬೌಂಡರಿ ಸಹಿತ 26 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಆದರೆ, 35ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಕುಸಿತ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂಡೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಪರವಾಗಿ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರೆ, ಮಾರ್ಕೊ ಜೆನ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್, ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಈಗ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಈ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು 28 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ 1997 ರ ಬಾರ್ಬಡೋಸ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದೆ.ಆಗ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ 120 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ 38 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ 28 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ 124 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ 93 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 30 ರನ್‌ ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಭಾರತ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ.

ಟೆಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ಭಾರತ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಸೋಲುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

120  ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ - ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ಟೌನ್ 1997

124  ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ 2025

147  ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - ವಾಂಖೆಡೆ 2024

176 ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಗ್ಯಾಲೆ 2015

193 ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ - ಲಾರ್ಡ್ಸ್ 2025

194 vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - ಎಡ್ಜ್‌ಬಾಸ್ಟನ್ 2018

 

About the Author
