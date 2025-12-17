English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ vs ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ ರದ್ದು.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು?

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ vs ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ ರದ್ದು.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು?

ಲಕ್ನೋದ ಏಕನಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.‌  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 17, 2025, 10:34 PM IST
  • ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-1 ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ
  • ಕೊನೆಯ ಹಾಗೂ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ
  • ಟಾಸ್‌ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಅಂಪೈರ್ಸ್

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ vs ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ ರದ್ದು.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು?
ಕೃಪೆ; BCCI

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೀಮ್‌ ನಡುವೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪೈರ್‌ಗಳು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 2-1 ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳಬಹುದು. ಮ್ಯಾಚ್‌ ರದ್ದು ಆಗಲು ಅಸಲಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?.  

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದ ಏಕನಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ‌ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸುತ್ತ ಹಾಗೂ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಮಂಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9:25 ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವೇಟ್‌ ಮಾಡಿದರು. 

ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮ್ಯಾಚ್‌ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂಜು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ಲಡ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳು ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಮುಸುಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಲೇ ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಮೂವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಕ್ಕಳು.. ಆದ್ರೆ IPL ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿದ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌!

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದರೇ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್‌ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸತತ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾದರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ.‌ ಇದರಿಂದ ಟಾಸ್‌ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್‌ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳತ್ತ ನಡೆದರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ರಾಬಿನ್‌ ಉತ್ತಪ್ಪ.. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಿಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?‌
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

