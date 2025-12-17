ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ vs ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ T20 ಮ್ಯಾಚ್‌ ರದ್ದು.. ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು?

ಭಾರತ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಟೀಮ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಪೈರ್ಗಳು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2-1 ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ರದ್ದು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳಬಹುದು. ಮ್ಯಾಚ್ ರದ್ದು ಆಗಲು ಅಸಲಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋದ ಏಕನಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸುತ್ತ ಹಾಗೂ ಮೈದಾನದ ಒಳಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅತಿಯಾದ ಮಂಜು ಆವರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಚೆಂಡನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಮಂಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 9:25 ರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಂಜು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ಲಡ್ಲೈಟ್ಗಳು ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಮುಸುಕಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಲೇ ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಅಂಪೈರ್ಗಳು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರದ್ದು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದರೇ ಸಂಜೆ 6:30ಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸತತ ಮೂರುವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾದರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಾ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಟಾಸ್ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳತ್ತ ನಡೆದರು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
