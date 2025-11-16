English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ತವರು ನೆಲದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ..! 30 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು

ತವರು ನೆಲದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ..! 30 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು

India vs South Africa Test: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 30 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 124 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 16, 2025, 04:22 PM IST
  • ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 153 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು
  • 124 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು

ತವರು ನೆಲದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮುಖಭಂಗ..! 30 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು

India vs South Africa Test: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ  ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ124 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ  ಭಾರತ 30 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳ ನಿರಸ  ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು 93 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕುಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ತವರು ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋಲು ಕಂಡಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ: ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ & ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರರಿವರು...

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಿಣ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 159 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ನಂತರ, ಭಾರತ 189 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು 30 ರನ್‌ಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.

ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 153 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಪ್ರಿಕಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲರಾದ ಕಾರಣ ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 124 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿದ ಹರಿಣರು ತವರು ನೆಲದಲ್ಲೇ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಧೋನಿಯ ಆ ಮಾತಿಗೆ CSK ತೊರೆದ ಜಡೇಜಾ! ಸ್ಟಾರ್‌ ಕಕ್ರಿಕೆಟಿಗನ ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರದೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ರಿವೀಲ್‌

124 ರನ್‌ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಭಾರತ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿತು. ರನ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲೇ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ರನ್‌ಔಟ್‌ ಆದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 1 ರನ್‌ನಿಂದ ಪಿಚ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದರು.  ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಗಾಯದ ಕಾರಣ ಔಟ್ ಆದ ಕಾರಣ ಅವರ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (13), ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ (2), ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (18) ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಭಾರತ ಸತತವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು ಆದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ (31) ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ (26) ಕ್ರೀಸ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ  ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ರೀಚ್‌ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥರಾದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 93 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. 

ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಮನ್ ಹಾರ್ಮರ್ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು, ಮಾರ್ಕೊ ಜಾನ್ಸನ್ 2, ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ 2 ಮತ್ತು ಐಡೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ರಾಮ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.  ಟೆಸ್ಟ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.  

