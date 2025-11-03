india vs south africa womens world cup final: 2025 ರ ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸಿತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್. ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
ನವೆಂಬರ್ 2 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿ.ವೈ. ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 298 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೂಲ್ವರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಟೆಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರನ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದು ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.
ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದ್ಭುತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಈ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ಹೌದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 10 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 50 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ತೇಜ್ಮಿನ್ ಬ್ರಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಓವರ್ನ ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮಿಡ್-ಆನ್ಗೆ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆದು ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಯುವ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಅಮನ್ಜೋತ್ ಕೌರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೇಗನೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು ನಾನ್-ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಎಸೆದರು. ಬ್ರಿಟ್ಸ್ ಕ್ರೀಸ್ ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಬೇಲ್ಸ್ಗಳು ಹಾರಿಹೋದವು. ಈ ರನೌಟ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ನೀಡಿತು.
ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಉತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 25 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಔಟಾಯಿತು.. ಅದಾದ ನಂತರ, ಮುಂದಿನ ವಿಕೆಟ್ ಕೂಡ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟೂರ್ನಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಿತು. 299 ರನ್ಗಳ ಕಠಿಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಯಿತು.
