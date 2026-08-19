/IND vs SL: 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 23 ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರೂ ಒಂದೂ ಶತಕವಿಲ್ಲ! ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ನತದೃಷ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಈತ

IND vs SL: ಗಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯುವ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೈತಪ್ಪಿತು. ಭಾರತ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಭರ್ಜರಿ 80 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 20 ರನ್ಗಳಿರುವಾಗ ಔಟಾದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.
ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಂದು, ಗ್ಯಾಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ಮೂರನೇ ದಿನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆಟಗಾರ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದ ನಂತರ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಈ 33 ವರ್ಷದ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 115 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 80 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿನ ಭಯದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು; ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 462ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ತಂಡವು ಕೇವಲ 90 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ ಸೋನಲ್ ದಿನುಷಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 146 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ದಿನುಷಾ 168 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕವಾಗಿದೆ.
ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ 23 ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶತಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು:
ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ ಅವರ 80 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ 23 ನೇ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಶತಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸದೆಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ ಇದುವರೆಗೆ 23 ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 50 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಚೇತನ್ ಚೌಹಾಣ್ 16 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೆತ್ ಮೆಕೆ ತಲಾ 13 ಅರ್ಧಶತಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ 12 ಬಾರಿ ಐವತ್ತು ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿದರು ಆದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಶತಕ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ದಾಖಲೆ :
2014 ರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸದೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 318 ರನ್ಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಶತಕ ಗಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಷ್ಟೊಂದು ರನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಬಹುದು.
ಶತಕವಿಲ್ಲದೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರು
ಶೇನ್ ವಾರ್ನ್ - 3154 ರನ್
ನಿರೋಷನ್ ಡಿಕ್ವೆಲ್ಲಾ - 2837 ರನ್
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ - 2497 ರನ್
ಟಿಮ್ ಸೌಥಿ - 2245 ರನ್
ಚೇತನ್ ಚೌಹಾಣ್ - 2084 ರನ್