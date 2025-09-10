English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Asia Cup Highlights: ಕುಲ್ದೀಪ್‌, ಅಭಿಷೇಕ್, ಶುಭ್ಮನ್‌ ಬೆಂಕಿಯಾಟ... ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ UAE ಧೂಳೀಪಟ: 27 ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ

India vs UAE Highlights: ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುಎಇಯನ್ನು ಕೇವಲ 57 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 10, 2025, 10:45 PM IST
    • ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದೆ
    • ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು
    • ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ ಕುಲದೀಪ್

India vs UAE Highlights:  ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಭರ್ಜರಿ ಆರಂಭ ಕಂಡಿದೆ. ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ 27 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ದುಬೈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯುಎಇಯನ್ನು ಕೇವಲ 57 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  12 ಬೌಂಡರಿ... 6 ಸಿಕ್ಸರ್‌; ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​​ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 200 ರನ್‌ ದಾಟಿದ ಏಕೈಕ ತಂಡ ಯಾವುದು

ರನ್‌ ಬೆನ್ನಟ್ಟುವಾಗ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭ್‌ಮನ್ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಶೈಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು 4.3 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 60 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಬೌಲರ್‌ಗಳು ನಾಯಕನ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದರು. ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಯುಎಇಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕುಲದೀಪ್ ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯುಎಇ ತಂಡದ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರು. ಕೇವಲ 2.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಶಿವಂ ದುಬೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯುಎಇಯನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಸಹ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದು, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಯುಎಇಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಕುಸಿತ:
ಭಾರತದ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಯುಎಇಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್‌ಅಪ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಂತೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಆರಂಭಿಕ ಅಲಿಶನ್ ಶರಾಫು (22) ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಮ್ (19) ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಎರಡಂಕಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯುಎಇಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಟ್ಟು 60 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯುಎಇಯ ಕೊನೆಯ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಕೇವಲ 10 ರನ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ಪತನಗೊಂಡವು. ತಂಡವು 47 ರನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಇಡೀ ತಂಡವು 57 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.

ಅಭಿಷೇಕ್-ಗಿಲ್ ಬಿರುಗಾಳಿ; ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ

58 ರನ್‌ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಸಿಕ್ಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲ ಎಸೆತದಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಸ್ಫೋಟಕ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅಭಿಷೇಕ್ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ 48 ರನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 30 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಔಟಾದರು. 16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Team India: ಈ ಸಲವೂ ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೂವರು ಆಡಲೇಬೇಕು..! ಇವರು 10 ಓವರ್ ಆಡಿ

ಇದರ ನಂತರ, ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಗಿಲ್ 9 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 200 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬೌಂಡರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯ 350 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಭಾರತದ ಈ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಇದ್ದಂತೆ. ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ... ಈ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ

 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

