India vs West Indies: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಸಹಿತ 140 ರನ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ..!

India vs West Indies :ಭಾರತ-ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 140 ರನ್ ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿತು.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Oct 4, 2025, 02:06 PM IST
  • ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು
  • ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು
  • ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ವೇಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದುದು

India vs West Indies: ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಕೇವಲ ಎರಡೂವರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಭಾರತ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 140 ರನ್ ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರತ ತಂಡದ ಶಕ್ತಿ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟ ಮತ್ತು ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 162 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಲಿಯಲಿಲ್ಲ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ವೇಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಭರ್ಜರಿ ಆಟದಿಂದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿತು. ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಬೌಲಿಂಗ್ ಎದುರಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡ ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ತಮ್ಮ ಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ 448 ರನ್ ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಯಿತು. ಈ ಶತಕಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿದವು ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹ ಪ್ಲೇ-ಮೇಚ್ ಸಾಂತ್ವನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ವೇಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದುದು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಂತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪತನಗೊಳಿಸಿದರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು.

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಸಹ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಾಧಿಸಲು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಸಾಧನವಾಗಿತ್ತು. ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್ ತಂಡದ ಉಳಿದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಈ ತಂಡದ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸಿತು. ಕೆರಿಬಿಯನ್ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 146 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು. ಭಾರತ ಸ್ಪಿನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ತಂಡದ ಆಕ್ರಮಣವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನ ದೃಢ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು ಶತಕಗಳ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಮುನ್ನಡೆ  ತೋರುವಂತೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ 197 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟ್‌  ಆದರು, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ 210 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 125 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 104 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಅಜೇಯವಾಗಿ ಉಳಿದರು. ಭಾರತದ ಆಟದ ಸಮಗ್ರತೆಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ವೇಗಿ, ಸ್ಪಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತಂಡಗಳ ಸಮನ್ವಯವು ಈ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

 

 

